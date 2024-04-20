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Вода у головному каналі Венеції стала червоною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вода у головному каналі Венеції стала червоною
Активісти вилили у канал фарбу, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи
фото: ANSA

Поліція арештувала двох французьких туристів після того, як у водну артерію вилили фарбу

Кліматичні активісти зафарбували у зелений та червоний кольори Гранд-канал у Венеції, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи. Про це інформує італійське агентство ANSA. Припускають, що за цією акцією стоять члени кліматичної групи Extinction Rebellion.

Поліція арештувала двох французьких туристів після того, як у водну артерію вилили фарбу з вапоретто – маршрутного теплоходу, який є єдиним видом громадського транспорту в острівній Венеції.

Правоохоронці заявили, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале, що зараз триває у місті.

Наприкінці минулого року члени кліматичної групи Extinction Rebellion в межах аналогічної акції також зафарбували у зелений колір Гранд-канал у Венеції.

Протест відбувся всього через два дні після того, як інша кліматична група «Останнє покоління» розбризкала суміш бруду і шоколаду на собор Святого Марка.

Раніше Венеція прийняла рішення встановити плату за відвідування міста для туристів. Розмір внеску становитиме 5 євро на день і не зменшуватиметься. Також не буде встановлено поріг відвідуваності, у разі перевищення якого стягуватиметься додаткова плата за доступ.

Раніше повідомлялося, що туристи попрямували до Туреччини з нової причини – девальвація турецької ліри по відношенню до популярних іноземних валют знову зробила цю країну затребуваним місцем для шоп-туристів.

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Теги: акція активісти собор Венеція

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