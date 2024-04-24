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В'їзд до Венеції стає платним: чи вплине це на кількість туристів?

Ірина Міллер
glavcom.ua
В'їзд до Венеції стає платним: чи вплине це на кількість туристів?
У Венеції мешкає менше 50 тис. людей, проте щороку місто відвідують близько 30 млн туристів
фото euronews.com

За офіційною статистикою, 2/3 відвідувачів Венеції приїжджають до міста на один день, без ночівлі, і приносять місцевій економіці порівняно невеликий дохід

З 25 квітня туристи, які приїздять до Венеції на один день, платитимуть за в'їзд до міста. Міська влада таким чином намагається скоротити наплив туристів у місто, пише ВВС. 

У самій Венеції, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мешкає менше 50 тис. людей, проте щороку місто відвідують близько 30 млн туристів.

Ціни на нерухомість у місті та натовпи відвідувачів змушують мешканців міста перебиратися на материк. За офіційною статистикою, 2/3 відвідувачів Венеції приїжджають до міста на один день, без ночівлі, і приносять місцевій економіці порівняно невеликий дохід.

Тепер в окремі дні в'їзд до міста з 8:30 до 16:00 обійдеться тим, хто приїжджає на один день у п'ять євро. Пілотний проект діятиме 29 днів у період із 25 квітня – свята Святого Марка, покровителя Венеції, – до 14 липня, включаючи більшість вихідних. Відвідувачам доведеться завантажити на свій телефон QR-код, який зможуть перевірити контролери в найбільш популярних точках міста. На порушників чекає штраф від 50 до 300 євро.

Жителів міста, власників нерухомості в ньому, а також студентів та робітників, які працюють у місті та його передмістях, нова схема не торкнеться. Не доведеться платити дітям до 14 років, людям зі спеціальними потребами та відвідувачам міста, які зупиняються у готелях чи приватному житлі – вони й так уже сплачують туристичний податок, від одного до п'яти євро за ніч.  

Сімоне Вентуріні, начальник відділу туризму Венеції, визнає, що схема, яка коштувала місту 3 млн євро, — не панацея, але прогнозує, що вона може допомогти знизити кількість охочих відвідати місто в найжвавіші дні року.

Як відомо, у 2019 році в Італії ухвалили закон, що дозволяє вводити податок до 10 євро на відвідувачів, що приїжджають до туристичних центрів на один день. Потім почалася пандемія і ці плани довелося відкласти.

Влада Венеції збиралася ввести податок минулого року, але не встигла довести до розуму відповідну систему.

Член ради від опозиційної лівоцентристської Демократичної партії Джузеппе Сакка назвав «ганебним» те, що Венеція стає першим у світі містом із платним входом. Сакка вважає, що новий збір — це схема викачування грошей та спосіб добитися від ЮНЕСКО, щоб організація не включала Венецію до списку об'єктів, які перебувають під загрозою зникнення. 

Цікаво, що за оцінками фінансистів, новий збір принесе місту 700 тисяч євро – тобто втричі менше, ніж було витрачено на його введення.

Серед містян немає спільної думки щодо платного в'їзду до міста. Клаудіо Верньє, президент асоціації П'яцца Сан-Марко, місцевої групи із захисту спадщини, вважає, що податок — це добре, але його треба збільшити до 10 євро, а отримані кошти направити на реставрацію та відновлення культурних пам'яток.

Але Джованні Леоне, президент венеціанської асоціації торговців та ремісників, вважає туристичний податок неефективним. На його думку, меру міста слід би скористатися прийнятим у 2022 році в Італії законом, що дозволяє Венеції обмежувати кількість квартир, що здаються в оренду, і регулювати кількість туристів у такий спосіб.

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Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила, що Венецію варто додати до списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення.  

У звіті ЮНЕСКО йдеться, що влада, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не має стратегії подолання загрози зміни клімату. Глобальне потепління має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, яка оточена водою, дуже вразлива до повеней.

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Крім того, щороку Венецію відвідують близько 28 млн туристів. За даними організації, це призводить до все більшого розширення, розбудови міста, що, у свою чергу, завдає шкоди. В ЮНЕСКО вважають, що багатоповерхові будинки можуть мати «негативний візуальний вплив» на Венецію.

Речник муніципалітету міста сказав, що вони «уважно ознайомляться» із пропозицією та обговорять це з італійським урядом.

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«Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, усе, що вони роблять, це критикують… Ніби Венеції потрібно, щоб ЮНЕСКО став об’єктом всесвітньої спадщини! Нам потрібно більше дій і менше слів», – заявив колишній мер Венеції Массімо Качіарі.

До слова, раніше повідомлялося, що у Венеції покажуть стрічку про хлопчика, який живе у харківському метро.

Теги: нерухомість ЮНЕСКО місто влада Італія Венеція

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