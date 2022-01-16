Таліби застосували сльозогінний газ на протестах жінок у Кабулі

Учасниці акції вимагали забезпечення своїх законних прав

Бойовики радикального руху «Талібан» застосували сльозогінний газ проти жінок-учасниць акції протесту, організованої у столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє видання Aamaj News.

За інформацією агентства, група жінок вийшла на вулиці Кабула на демонстрацію проти введених талібами обмежень для афганського населення. Вони зажадали дотримання своїх законних прав і свобод. Бойовики застосували сльозогінний газ для розгону масової протестної акції.

Після приходу до влади представники «Талібану» почали вводити різні і, за їхніми словами, тимчасові обмеження щодо жінок і дівчаток, пояснюючи це необхідністю створити в державі «відповідне ісламське середовище».

Наприклад, радикали ліквідували існуюче близько 20 років Міністерство у справах жінок, створивши замість нього Міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого і заборони негожого. Це аналог діяв у період із 1996 по 2001 р. (коли таліби перебували при владі в країні) органу, наділеного функціями Ісламської «поліції моралі».

Крім того, таліби обмежили доступ дівчаток у школи в більшості провінцій країни, зобов'язали жінок-телеведучих носити хіджаб, а місцевим телеканалам рекомендували утриматися від демонстрації фільмів за участю представниць слабкої статі.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що на сьогоднішній день 11,8 млн дівчаток і жінок Афганістану потребують термінової гуманітарної допомоги. Відзначається, що в першу чергу їм потрібні продукти харчування, медичне обслуговування, доступ до освіти, можливості для отримання засобів до існування і послуги із захисту.

Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу,

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

Читайте також: