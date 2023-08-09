Вибух на заводі під Москвою: російська влада та пропагандисти заплуталися в брехні

Росіяни спочатку називали причиною вибуху на заводі «удар безпілотника», проте згодом змінили версію

На Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді у середу, 9 серпня стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії «бавовни». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Одразу після вибуху в мережі почала поширюватися інформація, що по заводу нібито ударив безпілотник, але скоро це спростували. Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби повідомили, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу.

А місцева влада повідомила, що джерелом детонації на заводі в Сергієвому Посаді став склад піротехніки, приміщення під який орендувала одна з компаній.

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У російських Telegram-каналахз'явилася цікава інформація про цей завод. Як пише телеграм-канал Mash, компанія «Піро-рос», на складі якої і прогримів вибух, не вперше потрапляє в новини. Минулого року стало відомо про те, як директор заводу з виробництва феєрверків не виплатив 50 млн зарплати 150 своїм співробітникам, після чого «Піро-рос» подала на банкрутство.

А 2019 року від салюту тієї ж компанії в Мінську загинула 64-річна жінка. Тоді уламок розміром із сірникову коробку потрапив жінці, яка дивилася на феєрверк, у шию, розірвавши артерію. Ще кілька людей тоді зазнали поранень.

Нагадаємо, що на оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад у Московській області вдень 9 серпня пролунав вибух. Момент потужного вибуху потрапив на відео.

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У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали не менше 20 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Також зазначається, що під завалами можуть бути люди. На місце інциденту направили понад десяток «швидких», але їх не вистачає.