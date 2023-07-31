ЗСУ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють острів Зміїний

Російські бомбардування навколо острову можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в Чорного морі

Росія намагається продемонструвати, що досі панує у Чорному морі

Обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що, скоріш за все, йшлося не стільки про острів, а це був «меседж панування в Чорному морі» з боку Росії. При цьому нагадала, що Росія заявляла, що всі цивільна судна сприйматимуть як військову ціль у випадку, якщо вони захочуть прямувати в порти України.

«А острів Зміїний і акваторія навколо нього – це в принципі вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України зокрема. Такі бомбардування навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно-західної частини Чорного моря», – так Гуменюк прокоментувала вчорашній обстріл Зміїного.

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Також керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» повідомила, що станом на ранок, в Чорному морі немає ракетоносіїв, але вони є на пунктах базування. При цьому наголосила, що, враховуючи тривалу паузу відсутності ворожих ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні, вони в пунктах базування абсолютно готові до виходу в море.

За її словами, таке виведення може відбутися протягом однієї години – прибуття на пускові рубежі та здійснення атаки.

«Коли немає ракетоносіїв в Чорному морі на бойовому чергуванні, ми не знімаємо рівень небезпеки високий, оскільки є практика, що окупанти б’ють просто з бухт, хоча це дуже небезпечно для самого ракетоносія і для тих кораблів, що перебувають поруч», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 30 липня окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року.

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Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами.

До слова, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів. Нещодавно звільнений острів Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.