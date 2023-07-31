Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють острів Зміїний

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють острів Зміїний
Російські бомбардування навколо острову можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в Чорного морі
фото з відкритих джерел

Росія намагається продемонструвати, що досі панує у Чорному морі

Обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що, скоріш за все, йшлося не стільки про острів, а це був «меседж панування в Чорному морі» з боку Росії. При цьому нагадала, що Росія заявляла, що всі цивільна судна сприйматимуть як військову ціль у випадку, якщо вони захочуть прямувати в порти України. 

«А острів Зміїний і акваторія навколо нього – це в принципі вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України зокрема. Такі бомбардування навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно-західної частини Чорного моря», – так Гуменюк прокоментувала вчорашній обстріл Зміїного.

Також керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» повідомила, що станом на ранок, в Чорному морі немає ракетоносіїв, але вони є на пунктах базування. При цьому наголосила, що, враховуючи тривалу паузу відсутності ворожих ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні, вони в пунктах базування абсолютно готові до виходу в море.

За її словами, таке виведення може відбутися протягом однієї години – прибуття на пускові рубежі та здійснення атаки.

«Коли немає ракетоносіїв в Чорному морі на бойовому чергуванні, ми не знімаємо рівень небезпеки високий, оскільки є практика, що окупанти б’ють просто з бухт, хоча це дуже небезпечно для самого ракетоносія і для тих кораблів, що перебувають поруч», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 30 липня окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року.

Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами

До слова, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів. Нещодавно звільнений острів Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.

Теги: Чорне море росія обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє поранених у важкому стані доставлені до лікарні в Сумах
Росія накрила вогнем місто на Сумщині: є загиблі
17 липня, 16:45
Жодних візитів Джонні Деппа до Росії не заплановано
Джонні Депп не збирається їхати до Росії
14 липня, 10:47
«Стратегія «тисячі порізів» продовжується. На більше лідерства і солідарності в Заходу поки не вистачає»
НАТО продовжує грати в «кішки-мишки». І когітки Заходу все ближчі до мишки
12 липня, 09:00
Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти
Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти
9 липня, 09:19
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
6 липня, 21:00
Уламки ракети влучили у будинок у Львові
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
6 липня, 06:18
Ноги колоса цілком очевидно вже пішли тріщинами і ледь несуть важке залізобетонне тіло росії
«Колос на глиняних ногах» або Як розвалити Росію
5 липня, 19:20
За словами Моше Асмана, в Україні вже давно не ображають, дискримінують чи цькують євреїв.
Головний рабин України: росіяни граються в антисемітизм
3 липня, 15:32
Бої на східному березі Дніпра поблизу мосту посилилися
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
1 липня, 10:28

Події в Україні

Теракт у Кривому Розі: що відомо на цей момент (фото)
Теракт у Кривому Розі: що відомо на цей момент (фото)
Чим ворог атакував Кривий Ріг: пояснення Повітряних сил
Чим ворог атакував Кривий Ріг: пояснення Повітряних сил
ЗСУ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють острів Зміїний
ЗСУ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють острів Зміїний
Зеленський показав наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг (відео)
Зеленський показав наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг (відео)
Кривий Ріг: окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі
Кривий Ріг: окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
34K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
30K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
26K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
19K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
15K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту