Кремль відреагував на слова Ердогана про продовження зернової угоди

«Зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року

Поки що «зернова угода» діє до 17 липня

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо згоди Володимира Путіна продовжити дію зернової угоди. Про це передають росЗМІ.

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«Жодних заяв на цей рахунок ми не робили», – сказав Пєсков.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні заявив, що Путін дав згоду на продовження угоди. Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську зернову угоду.

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Нагадаємо, що 13 липня російський диктатор Путін знов погрожував зупинити участь Росії в зерновій угоді, якщо світ не погодиться на умови його країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.

До слова, «зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).