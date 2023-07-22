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Німеччині бракує боєприпасів до установок Gepard для України – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччині бракує боєприпасів до установок Gepard для України – Bild
Gepard – зенітна установка, яка базується на танку Leopard 1 і оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами
фото з відкритих джерел

Нові зенітні снаряди мають надійти до ЗСУ вже найближчим часом

Влада Німеччини поставила в Україну 40 зенітних самохідних установок Gepard. Їх використовують, зокрема, для захисту українських міст від російських обстрілів. Ці гармати вистрілюють до 20 снарядів за одну чергу. Але через дефіцит боєприпасів українські зенітники змушені заощаджувати, та стріляти чергами по п'ять снарядів. Таку інформацію наводить німецьке видання Bild.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 000 снарядів калібру 35 мм для Gepard. Але цього року буде надано лише 40 тисяч штук. ︎

У самій Німеччині запаси цих боєприпасів були нульовими, оскільки розроблені у 1980-ті «Гепарди» були виведені з ладу. Інші країни, такі як Швейцарія або Бразилія, відмовилися надати снаряди, що є у них. У результаті німецьким зброярам довелося піднімати старі креслення та переробляти існуючі 35-мм снаряди від бортової зброї бойових машин піхоти під гармату Gepard.

За інформацією Bild, нові зенітні снаряди мають надійти до частин ЗСУ вже найближчим часом. Щоб наростити їх виробництво, Rheinmetall за кілька місяців запустив нову лінію на заводі в Унтерлюс (Нижня Саксонія). Зазвичай на це йдуть роки. «Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для мешканців Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак», – сказав в інтерв'ю Bild глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Нагадаємо, що Gepard – це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ і знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, установлено дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.

Свою першу артилерійську установку Gepard Україна отримала від Німеччини наприкінці липня 2022 року. Постачання в Україну цих систем досі вважалося проблематичним через брак снарядів. 

До слова, Пентагон уклав контракт з компанією Global Military Products на закупівлю та поставку 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard на суму 118,4 млн дол.

«Компанія Global Military Products Inc зі штату Флорида отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118,4 млн дол. на закупівлю та поставку 35-міліметрових систем протиповітряної оборони Gepard», – йдеться у повідомленні.

Кошти було виділено із запланованого бюджету «на закордонні військові продажі в рамках ініціативи сприяння безпеці України за 2010 фінансовий рік», сам контракт реалізовуватиметься в Йорданії, завершення планується на 30 травня 2024 року.

Читайте також: Росія погрожує бомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні
Теги: Німеччина завод військові озброєння

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