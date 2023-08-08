Серпень-2008. Провісник війни проти України

Справжня сила держави у 21 столітті – це насамперед сучасна економіка і «м'яка сила», а не танки

Якби реакція Заходу була адекватною ще 2008 року, можливо, не було б і 2014 року

Військова перевага, яку Росія на могла не здобути в російсько-грузинській війні 8-12 серпня, не переросла для Росії в геополітичну. А отже – не перемога. Що вже тоді засвідчило, що справжня сила держави у 21 столітті – це насамперед сучасна економіка і «м'яка сила», а не танки.

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Але створити можливості для постійного гібридного втручання і політичного впливу, все ж, вийшло.

Якби реакція Заходу була адекватною ще 2008 року, можливо, не було б і 2014 року (як старту війни проти України), а потім і повномасштабного вторгнення 2022-го.