Путін і Лукашенко ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових

Угода дозволить урегулювати між РФ і Білоруссю створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про «створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил». Про це повідомляє «Белта».

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Дана угода дозволить урегулювати між РФ і Білоруссю створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин. Також вона визначить їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло. За словами білоруського диктатора, якби повномасштабне вторгнення не почалося 24 лютого 2022 року, то війна б «почалася завтра, проте в гірших умовах для Росії та Білорусі».

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Триває 509- та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби Російська Федерація завдала п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.