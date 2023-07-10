Головна Новини
search button user button menu button

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
На Донбасі тривають важкі бої
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 липня

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 липня.

Ворожі удари по України

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області; Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Часів Яр, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку під ворожими вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Кого Росія готує для відправки на війну в Україну

На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами російської федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони
Контрнаступ: аналітики ISW назвали причину повільнішого темпу просування ЗСУ
Сьогодні, 05:27
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти окупантів
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти окупантів
Вчора, 12:06
На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають гарячі бої
ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні
Вчора, 21:44

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
37K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
34K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
8466
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
4954
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту