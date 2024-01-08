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На Білгородщині пролунали потужні вибухи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Білгородщині пролунали потужні вибухи (відео)
У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Білгородській області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті оголошена повітряна тривога

У Білгородській області увечері пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Білгородській області.

При цьому губернатор Гладков повідомляє, що в Бєлгороді оголошено ракетну небезпеку і закликає місцевих жителів відійти від вікон.

Водночас чиновник не розкрив більш детальних деталей вибухів і не назвав їх причин.

На залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Білгород війна обстріл системи ППО росія

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