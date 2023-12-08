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У Миколаєві прогримів вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Миколаєві прогримів вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мер Миколаєва наразі з'ясовує що саме стало причиною вибуху в місті

Увечері 8 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич

«Миколаїв. У місті було чути звук вибуху», – заявив міський голова.

Сєнкевич зазначив, що наразі з'ясовує що саме стало причиною вибуху в місті.

Як повідомлялося, місля тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. 

Нагадаємо, триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: вибух окупанти Миколаїв Олександр Сенкевич

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