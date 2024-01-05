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Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
фото з відкритих джерел

Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки відкликав Безуглу з посади заступниці голови 

Мар’яни Безуглої відкликали з посади заступниці голови Комітету Ради, Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, путінський олігарх вирішив стягнути з України один мільярд доларів. «Главком» склав добірку новин 5 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Комітет Ради прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади

Сьогодні, 5 січня,  Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Народний депутат Вадим Івченко заявив, що на відповідних посадах мають перебувати люди, «які підсилюють наші позиції – в політичному та інформаційному просторах».

Росія, ймовірно, готується до нового наступу під Харковом

Росія ймовірно готується відновити наступ під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. Повідомляється, що, за словами місцевих чиновників, у четвер сили Москви завдали ракетних, артилерійських та мінометних ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах.

Путінський олігарх оголосив судову війну Україні

Люксембурзький ABH Holdings, який володіє «Альфа-банком», вирішив стягнути з України один мільярд доларів за націоналізацію Sense Bank (колишній «Альфа-банк Україна»). Правовою підставою для позову є договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»

Пропонується вдвічі збільшити грошове забезпечення вже воюючих захисників та добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, система чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих, а також підтримка та розвиток власних виробників озброєння. За словами депутата Валерія Дубіля, партія «Батьківщина» вноситиме ці пункти у вигляді поправок у владний проект мобілізації та наполягатиме на їх повному врахуванні.

Пентагон повідомив, скільки ще має грошей для допомоги Україні

Міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси. Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює. За його словами, всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено.

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Теги: росія Батьківщина військові Україна Пентагон озброєння наступ Мар’яна Безугла Верховна Рада

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