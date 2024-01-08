У Нижньому Тагілі на залізниці прогримів вибух поруч з нафтобазою

Вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався неподалік від нафтобази

Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій

На залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців та власні джерела.

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Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

«Попередньо, здетонував вибуховий пристрій», – ідеться в повідомленні.

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Стверджується, що ніхто не постраждав. Крім того, журналісти повідомляють, що поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.

Вибух стався поруч зі станцією Сан-Донато недалеко від нафтобази фото: скріншот

Як передають журналісти, вибуховий пристрій вранці було закріплено на одній із цистерн. Зокрема, за словами очевидців, першими вибух почули співробітники воєнізованої охорони, які охороняли вагони з металом неподалік.

У місцевих пабліках уже з’явилися повідомлення про затримку поїздів і порушення роботи залізничного транспорту в Нижньому Тагілі. Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

У місцевих пабліках уже з’явилися повідомлення про затримку поїздів і порушення роботи залізничного транспорту в Нижньому Тагілі фото: скріншот

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Як стало відомо згодом, російські загарбники визнали, що Служба безпеки України відрізок залізничного полотна на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії та кваліфікували підрив, як «теракт».