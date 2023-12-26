Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь

У ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ»

За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками

Сьогоднішні події у тимчасово окупованому Криму, де був підірваний десантний корабель РФ «Новочеркаськ», дуже нагадують сюжет картини художника Івана Айвазовського «Вибух на кораблі».

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Картину художник вписав у далекому 1900 році. Але в основі сюжета полотна події пов’язані із боротьбою з поневолювачами. Схожість помітила Ірина Леліченко.

За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками. В ході визвольного руху грек за походженням Костянтин Канаріс, відстоюючи права свого народу, підірвав біля острова Хіос корабель, що належить туркам, який зображений на картині Айвазовського «Вибух корабля».

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Ця картина остання, яка була виставлена у Феодосійському музеї в Криму. Робота не завершена, митець не встиг її домалювати.

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Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ».

На фото причал у порту Феодосії, біля якого видніються останки корабля

Уражений великий корабель «Новочеркаськ» належав до складу Чорноморського флоту РФ (бо зараз окупанти в Чорному морі мають десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів).

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«Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, зокрема танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.

Також відомо, що міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії.