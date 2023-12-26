Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь
За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками
Сьогоднішні події у тимчасово окупованому Криму, де був підірваний десантний корабель РФ «Новочеркаськ», дуже нагадують сюжет картини художника Івана Айвазовського «Вибух на кораблі».
Картину художник вписав у далекому 1900 році. Але в основі сюжета полотна події пов’язані із боротьбою з поневолювачами. Схожість помітила Ірина Леліченко.
За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками. В ході визвольного руху грек за походженням Костянтин Канаріс, відстоюючи права свого народу, підірвав біля острова Хіос корабель, що належить туркам, який зображений на картині Айвазовського «Вибух корабля».
Ця картина остання, яка була виставлена у Феодосійському музеї в Криму. Робота не завершена, митець не встиг її домалювати.
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ».
Уражений великий корабель «Новочеркаськ» належав до складу Чорноморського флоту РФ (бо зараз окупанти в Чорному морі мають десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів).
Також відомо, що міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії.
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