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Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь
У ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ»
колаж: Ірина Леліченко/Facebook

За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками

Сьогоднішні події у тимчасово окупованому Криму, де був підірваний десантний корабель РФ «Новочеркаськ», дуже нагадують сюжет картини художника Івана Айвазовського «Вибух на кораблі».

Картину художник вписав у далекому 1900 році. Але в основі сюжета полотна події пов’язані із боротьбою з поневолювачами. Схожість помітила Ірина Леліченко. 

За основу сюжету для цього полотна живописець узяв реальну історичну подію, що стосується боротьби за визволення між грецькими повстанцями і турками. В ході визвольного руху грек за походженням Костянтин Канаріс, відстоюючи права свого народу, підірвав біля острова Хіос корабель, що належить туркам, який зображений на картині Айвазовського «Вибух корабля».

Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь фото 1

Ця картина остання, яка була виставлена у Феодосійському музеї в Криму. Робота не завершена, митець не встиг її домалювати.

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Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ».

На фото причал у порту Феодосії, біля якого видніються останки корабля
На фото причал у порту Феодосії, біля якого видніються останки корабля

Уражений великий корабель «Новочеркаськ» належав до складу Чорноморського флоту РФ (бо зараз окупанти в Чорному морі мають десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів).

«Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, зокрема танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.

Також відомо, що міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії. 

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Теги: вибух окупанти музеї корабель картина художник

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