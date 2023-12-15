Дунайська комісія вигнала Росію зі спільноти

Рішення Комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під українським президентством

На 100-му ювілейному засіданні Дунайська комісія вирішила позбавити Росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні. Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Міжнародна ізоляція Росії продовжує зростати. Після необрання представника Росії до Міжнародного суду ООН, виконавчих рад Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї у листопаді, Росія зазнала ще однієї дипломатичної поразки – в Дунайській комісії, одній з найстаріших міжнародних організацій у світі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення Комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під українським президентством. Воно ґрунтується ще й на рішенні за 17 березня 2022 року, за яким росіянам забороняють брати участь у всіх зустрічах та виключають їх зі складу секретаріату Комісії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це рішення – відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї», – додав Кулеба.

Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року, а якщо вона цього не зробить – члени Комісії не визнаватимуть свої зобовʼязання перед РФ за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

Дунайська комісія – міждержавний орган, що узгоджує режим судноплавства на Дунаї.

Раніше повідомлялося, що постановою Дунайської комісії від 17 березня зупинено повноваження Росії у її складі. Причиною стала військова агресія проти України з порушенням основних принципів Белградської Конвенції.