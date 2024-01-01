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У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото)
Сталося загорання даху гуртожитка університету
фото: Андрій Садовий/Telegram

Ворог поцілив в університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера

Уламки збитого ворожого дрона «Шахед» упали на територію університету в Дублянах Львівської міської громади. Сталося загорання даху гуртожитка.

Станом на 6:30 пожежу в університеті ліквідовано. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв», – написав він у Telegram.

Садовий нагадав, що в університеті в Дублянах 100 років тому вчився Степан Бандера.

У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото) фото 1
фото: Андрій Садовий/Telegram

Раніше повідомлялося, у ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото) фото 2

Садовий повідомив про серію вибухів у Львові

Крім того, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Теги: пожежа вибух безпілотник Львів

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