Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва

Сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!

У передмісті столиці може бути гучно. Це працюватимуть українські сапери. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Зазначається, що сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

«Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.