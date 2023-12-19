Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!
У передмісті столиці може бути гучно. Це працюватимуть українські сапери. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
«Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.
Коментарі — 0