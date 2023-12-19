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Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
Сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети
фото ілюстративне

У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!

У передмісті столиці може бути гучно. Це працюватимуть українські сапери. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. 

«Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: війна Київ вибух сапер

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