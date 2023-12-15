Що буде із США, якщо РФ переможе у війні з Україною? Відповідь аналітиків

За оцінкою експертів, Росія має шанси завоювати Україну, якщо США та Європа припинять військову підтримку

США набагато більше зацікавлені в перемозі України у війні проти РФ, ніж багатьом здається

Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться про те, що Росія має шанси завоювати Україну повністю, якщо Сполучені Штати та Європа припинять її підтримувати.

«Такий результат приведе пошарпану, але звитяжну російську армію прямо до кордону НАТО», – зазначають аналітики.

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За даними американської розвідки, Сили оборони України знищили майже 90% російської армії, яка розпочала вторгнення в лютому 2022 року. Однак росіяни змогли компенсувати втрати в живій силі і зараз нарощують військову промисловість.

ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.

За такого сценарію, як зазначили аналітики, щоб стримати та захиститися від нової російської загрози, Сполученим Штатам доведеться розгорнути у Східній Європі значну частину своїх сухопутних військ. Зокрема, необхідно буде розмістити в Європі велику кількість літаків-невидимок, виробництво та обслуговування яких дуже дороге.

Повідомляється, що перед США буде вибір між збереженням достатньої кількості літаків в Азії для захисту Тайваню і стримуванням Росії або відбиттям її нападу на союзників. Таким чином, допомогти Україні повернути під контроль свої території за допомогою постійної військової підтримки набагато вигідніше і дешевше, ніж дозволити Україні програти.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі.