У Чернівцях помер пацієнт з імовірно підробленим Covid-сертифікатом
Лікарка запевняє, що такий випадок не поодинокий
У обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.
Як інформує «Суспільне», у поліції розпочали перевірку щодо ймовірного використання підроблених документів.
Тим часом, Ольга Кобевко переконує, що випадок померлого – не поодинокий.
«Розмова лікаря з дружиною іншого хворого:
– Він вакцинований?
– Насправді ні, але сертифікат має.
– А чому не вакцинували реально?
– Ну ми ж не знали, що він захворіє.
– Ми повинні попередити поліцію.
– Ні, ви що?! Всі родичі думають, що він щепився, ми не розкажемо правду нікому!
А потім я дивуюсь, що в коментарях пишуть, що знають щеплених людей, які у важкому стані...», – написала лікарка.
Раніше повідомлялося, що відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Його зафіксували в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.
Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.
Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.
Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.