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    У Чернівцях помер пацієнт з імовірно підробленим Covid-сертифікатом

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    Лікарі кажуть, що у стаціонарах трапляються випадки, коли пацієнт має сертифікат, але при цьому немає щеплення - У Чернівцях помер пацієнт з імовірно підробленим Covid-сертифікатом
    Лікарі кажуть, що у стаціонарах трапляються випадки, коли пацієнт має сертифікат, але при цьому немає щеплення
    фото: пресслужби Чернівецької ОДА

    Лікарка запевняє, що такий випадок не поодинокий

    У обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

    Як інформує «Суспільне», у поліції розпочали перевірку щодо ймовірного використання підроблених документів.

    Тим часом, Ольга Кобевко переконує, що випадок померлого – не поодинокий.

    «Розмова лікаря з дружиною іншого хворого:

    – Він вакцинований?

    – Насправді ні, але сертифікат має.

    – А чому не вакцинували реально?

    – Ну ми ж не знали, що він захворіє.

    – Ми повинні попередити поліцію.

    – Ні, ви що?! Всі родичі думають, що він щепився, ми не розкажемо правду нікому!

    А потім я дивуюсь, що в коментарях пишуть, що знають щеплених людей, які у важкому стані...», – написала лікарка.

    Раніше повідомлялося, що відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Його зафіксували в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

    Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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    Теги: Facebook карантин щеплення вакцинація коронавірус Федір Лапій
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    У Чернівцях помер пацієнт з імовірно підробленим Covid-сертифікатом