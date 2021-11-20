У Чернівцях помер пацієнт з імовірно підробленим Covid-сертифікатом

Лікарі кажуть, що у стаціонарах трапляються випадки, коли пацієнт має сертифікат, але при цьому немає щеплення

Лікарка запевняє, що такий випадок не поодинокий

У обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

Як інформує «Суспільне», у поліції розпочали перевірку щодо ймовірного використання підроблених документів.

Тим часом, Ольга Кобевко переконує, що випадок померлого – не поодинокий.

«Розмова лікаря з дружиною іншого хворого:

– Він вакцинований?

– Насправді ні, але сертифікат має.

– А чому не вакцинували реально?

– Ну ми ж не знали, що він захворіє.

– Ми повинні попередити поліцію.

– Ні, ви що?! Всі родичі думають, що він щепився, ми не розкажемо правду нікому!

А потім я дивуюсь, що в коментарях пишуть, що знають щеплених людей, які у важкому стані...», – написала лікарка.

Раніше повідомлялося, що відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Його зафіксували в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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