У восьми регіонах України виявили більш заразний варіант штаму Дельта

Новий варіант штаму Дельта поширився вже на вісім областей України

Цей вірус може бути найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже він поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи штаму

Відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Про це на брифінгу заявив керівник державної установи «Одеський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Віталій Гончаров.

Новий варіант штаму Дельта виявили в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

За його словами, вчені Лондонського інституту генетики вже мали справу з цим типом дельта-штаму

Як відзначив Гончаров, цей вірус може бути найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже він поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи штаму.

«Не виключено, що цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу» – додав він.

Тим часом, в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.