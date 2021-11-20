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    У восьми регіонах України виявили більш заразний варіант штаму Дельта

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    Новий варіант штаму Дельта поширився вже на вісім областей України - У восьми регіонах України виявили більш заразний варіант штаму Дельта
    Новий варіант штаму Дельта поширився вже на вісім областей України
    Фото: ЕРА

    Цей вірус може бути найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже він поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи штаму

    Відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Про це на брифінгу заявив керівник державної установи «Одеський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Віталій Гончаров.

    Новий варіант штаму Дельта виявили в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

    За його словами, вчені Лондонського інституту генетики вже мали справу з цим типом дельта-штаму

    Як відзначив Гончаров, цей вірус може бути найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже він поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи штаму.

    «Не виключено, що цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу» – додав він.

    Тим часом, в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків.

    Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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    Теги: Одещина карантин щеплення вакцинація вірус коронавірус
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    У восьми регіонах України виявили більш заразний варіант штаму Дельта