Президент: усі постраждалі від повені на Буковині отримали компенсації
Наслідки літньої повені на Буковині
На всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, загалом виділено близько 1,5 млрд грн
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі постраждалі внаслідок повені влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.
Про це він сказав в межах робочої поїздки в Чернівецьку область, повідомляє пресслужба глави держави.
«Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що, крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію», – заявив Зеленський.
Він зазначив, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, загалом виділено близько 1,5 млрд грн.
Уточнюється, що на всіх об’єктах роботи планується завершити упродовж жовтня-листопада 2020 року.
Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю, 2 жовтня, перебуває з робочою поїздкою на Буковині.
Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області.
Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.