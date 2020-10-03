Сухо і тепло до +22: прогноз погоди в Україні на суботу



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Дощова погода залишила територію України

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 20°

В Україні у суботу, 3 жовтня, очікується переважно суха погода, температура вдень становитиме 17-22°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В північно-східних, східних та Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; вдень 17-22°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні.