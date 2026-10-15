Головна Київ Новини
search button user button menu button

105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
Поет Дмитро Луценко створив понад 300 пісень
фото: з відкритих джерел

У 2014 році пісня «Києве мій» Дмитра Луценка та Ігоря Шамо офіційно стала гімном української столиці

Сьогодні, 15 жовтня, виповнюється 105 років від дня народження відомого поета-пісняра, Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії та автора слів офіційного гімну столиці «Як тебе не любити, Києве мій!» Дмитра Луценка. Про це повідомляє «Главком».

Важке дитинство під час Голодомору

Дмитро Луценко народився 15 жовтня 1921 року в селі Березова Рудка на Полтавщині. Його дитинство припало на жахіття Голодомору, який забрав життя його батька Омеляна та сестри Яринки. Аби вижити в голодні часи, підлітком вирушив на Донбас, де працював на шахті й навчався у гірничо-промисловому технікумі. Утім, мріючи про мистецтво, у 1936 році приїхав до Києва й вступив на робітничий факультет. Після репресій його наставника, письменника Івана Микитенка, юного Луценка виключили з комсомолу через зв’язок із «ворогом народу».

У 1940 році поета призвали до армії. Під час Другої світової війни як автоматник розвідроти брав участь в обороні Сталінграда, битвах на Курській дузі та в Східній Прусії. Через важку контузію тимчасово втратив слух і мову, довго лікувався, а важкі наслідки поранень турбували його все життя – більшість своїх знаменитих текстів Дмитро Луценко писав удома лежачи, долаючи хронічний біль.

Після війни повернувся до столиці, працював на радіо та в газетах «Молодь України» і «Сільські вісті».

Як народився шедевр «Києве мій»

Своє головне творіння – «Пісню про Київ» – Дмитро Луценко створив у 1962 році в співавторстві з композитором Ігорем Шамо. Музику до пісні Шамо написав за одну ніч, а от над текстом поет працював близько місяця – йому ніяк не давався останній рядок.

Рішення прийшло раптово під час прогулянки містом. За спогадами дружини поета Тамари Луценко, поет і композитор почули, як юнак на київській вулиці, залицяючись до дівчини, сказав: «Як тебе не любити?!». Дмитро Луценко одразу ж додав: «Києве мій!», миттєво збагнувши, що народився шедевр.

Костянтин Огнєвий, виконав вперше у дуеті з Ю.Гуляєвим гімн Києва
Костянтин Огнєвий, виконав вперше у дуеті з Ю.Гуляєвим гімн Києва
фото: з відкритих джерел

Загалом у співпраці з видатними українськими композиторами (Платоном Майбородою, Ігорем Шамо, Ігорем Покладом, Олександром Білашем) поет створив понад 300 пісень, серед яких легендарні «Мамина вишня», «Пісня про хліб», «Не шуми, калинонько», «Осіннє золото» та «Україно, моя любов».

У 1976 році за пісню «Як тебе не любити, Києве мій!» Дмитро Луценко та Ігор Шамо були удостоєні Шевченківської премії. Усі отримані грошові кошти митці передали до дитячого будинку.

Видатний поет помер у 1989 році. Його поховано на Байковому цвинтарі поруч із могилою доньки.

У 2014 році «Пісня про Київ» офіційно стала гімном української столиці. 

Згадаймо найвідоміших виконавців легендарної пісні

8 жовтня 2015 року Дмитру Луценку надали звання Почесний громадянин міста Києва. Одна з вулиць у Голосіївському районі столиці має його ім’я.

Нагадаємо, влітку 2026 року українська культура зазнала непоправної втрати: на 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора, Героя України, Національної легенди Ігоря Дмитровича Поклада. Творчий доробок митця включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини. Серед них такі хіти, як «Кохана», «Очі на піску», «Зелений клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Дикі гуси», «Хіба можна», «Пісня про матір» та багато інших, які займали значне місце у репертуарі найвідоміших українських виконавців.

Теги: Київ музика незалежність Україна пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі російські війська в рамках своєї літньо-осінньої кампанії 2026 року проводять Слов'янсько-Краматорську наступальну операцію
Росія готує нові штурмові дивізії. На що розраховує Кремль
6 жовтня, 11:11
Страви готуватимуть на спеціалізованих потужностях, а потім доставлятимуть до шкіл
Україна збудує п'ять нових фабрик-кухонь для шкіл
21 вересня, 06:03
Війна стала технологічним полігоном, де нові рішення перевіряються безпосередньо в бойових умовах
Досвід війни в Україні змінює підходи НАТО до сучасних загроз
22 вересня, 04:45
До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені, щоб жителі будтнку змогли вчасно отримати тепло
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими
22 вересня, 16:50
Завдяки діям правоохоронців та рятувальників чоловіка вдалося відвести від небезпеки
У столиці поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки
23 вересня, 18:07
Зеленський і фон дер Ляєн провели напружені переговори щодо фінансової підтримки України
ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів – Bloomberg
23 вересня, 10:05
Проблема виникла, зокрема, через складність технічного обслуговування літаків, які Україна отримала від країн-партнерів
Зеленський повідомив про проблему з F-16
2 жовтня, 13:23
Японія запроваджує санкції проти Росії в межах заходів, спрямованих на підтримку міжнародних зусиль щодо припинення війни
Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії
2 жовтня, 13:44
Чоловік дивом врятувався від смерті
Удар дрона по дитсадку на Київщині: чоловік встиг врятуватися за мить до вибуху (відео)
9 жовтня, 16:12

Новини

105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад
Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
72K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua