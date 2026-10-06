Освітня омбудсменка розкритикувала нові правила для смартфонів у школах Львівщини

Надія Лещик вважає, що запропоновані обмеження можуть створити проблеми для учнів і педагогів та потребують додаткового законодавчого врегулювання

Освітня омбудсменка Надія Лещик розкритикувала рекомендації щодо використання смартфонів та інших гаджетів у школах Львівщини. Вона вважає, що запроваджувати такі обмеження саме зараз передчасно, а окремі положення можуть порушувати права учасників освітнього процесу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис освітньої омбудсменки.

Чому Лещик не підтримує нові обмеження

За словами Лещик, новий навчальний рік проходитиме у складних умовах, зокрема через можливі перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Тому, на її думку, зараз школи та органи управління освітою мають передусім готуватися до таких викликів.

Водночас омбудсменка не заперечує, що надмірне використання смартфонів школярами є проблемою. За її словами, частина дітей має цифрову залежність, а постійне користування гаджетами може негативно впливати на освітній процес.

Лещик наголошує, що механізм контролю за обмеженнями потрібно продумати так, щоб він не порушував права учнів, батьків та педагогів.

Окремо омбудсменка звернула увагу на питання зберігання телефонів. Якщо гаджети учнів збиратимуть в одному місці, у разі повітряної тривоги, повідомлення про замінування чи іншої небезпечної ситуації може виникнути проблема з їхнім швидким поверненням дітям.

Що не влаштувало омбудсменку в правилах

Найбільше занепокоєння Лещик викликав пункт рекомендацій, який передбачає заборону фото-, відеозйомки та аудіозапису працівників закладу освіти без їхньої згоди.

Омбудсменка вважає, що така заборона може створити проблеми у випадках, коли учневі потрібно зафіксувати можливе порушення його прав. Зокрема, аудіо- або відеозапис може стати доказом у ситуаціях, пов'язаних із булінгом чи іншими порушеннями.

Лещик також зазначила, що фіксація дій посадової особи під час виконання нею службових повноважень у певних випадках може бути правомірною, якщо запис здійснюється для захисту прав людини.

Окремо вона звернула увагу на питання фотографування та відеозйомки дітей і подальшого оприлюднення таких матеріалів. На думку омбудсменки, ці питання також мають бути чітко врегульовані з урахуванням прав дітей та їхніх батьків.

Як пропонують користуватися телефонами у школах

Рекомендації щодо використання смартфонів та інших персональних електронних пристроїв розробив Департамент освіти і науки Львівської ОВА спільно з Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та обласним учнівським парламентом.

Йдеться не про повну заборону гаджетів. За запропонованими правилами, під час уроків смартфони мають бути переведені у беззвучний режим і перебувати в рюкзаку, сумці чи іншому шкільному приладді. Діставати пристрій можна буде з дозволу вчителя, зокрема для виконання навчальних завдань.

На перервах школам рекомендують обмежувати використання гаджетів для ігор та перегляду соціальних мереж.

Водночас остаточні правила мають визначати самі заклади освіти з урахуванням власних умов. Запропоновані рекомендації мають обговорюватися з учнями, батьками та педагогами, після чого школа може адаптувати їх до своїх потреб.

У Львівській ОВА наголошували, що смартфон не планують повністю вилучати з освітнього процесу. Його можна буде використовувати для навчання, а також у випадках, коли це необхідно через безпекову чи медичну ситуацію.

Які зміни пропонує Лещик

Освітня омбудсменка повідомила, що входить до робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, яка працює над законодавчими змінами у сфері цифрової безпеки дітей.

На її думку, спочатку варто напрацювати загальні законодавчі правила, які враховуватимуть інтереси учнів, батьків та педагогів, а вже потім ухвалювати локальні рішення.

Лещик зазначила, що питання використання гаджетів є нагальним, однак механізм обмежень має одночасно забезпечувати нормальний освітній процес і не порушувати права учасників навчання.

Що пишуть про нові правила батьки та вчителі

Позиція освітньої омбудсменки викликала обговорення серед користувачів в мережі. Частина коментаторів не погодилася з її аргументами та запропонувала Лещик на практиці попрацювати у школі, щоб краще оцінити ситуацію з боку вчителів.

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Деякі учасники дискусії наголошували, що не виступають проти використання смартфонів під час навчання, однак вважають проблемою ситуації, коли учні користуються телефонами для розваг під час уроків. Один із коментаторів, колишній учитель, розповів, що просив учнів покласти телефони на стіл біля дошки. Приблизно через 15 хвилин одна з учениць попросила повернути їй телефон, пояснивши, що не знає, куди подіти руки без нього.

скриншот facebook

Інші користувачі згадували досвід інших країн, де використання смартфонів у школах також обмежують.

скриншот facebook

скриншот facebook

Водночас частина коментаторів підтримала підхід, за якого дітей намагаються переконати дотримуватися правил, а не запроваджувати жорстку заборону.

скриншот facebook

Водночас у коментарях під дописом Лещик користувачі порушували питання практичного виконання таких обмежень. Один із користувачів поставив під сумнів практичне виконання обмежень, запитавши, що робити, якщо дитина відмовиться віддати телефон – «силоміць забирати, вигнати зі школи чи що?». Водночас він наголосив, що під час війни смартфон залишається можливістю бути на зв’язку, а в окремих випадках – «шансом вижити під завалами».

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У дискусії один із користувачів поставив під сумнів аргумент Лещик про права учнів та запитав, де саме передбачене право користуватися телефоном під час уроку. У відповідь омбудсменка наголосила, що нині діти частину навчального часу проводять в укриттях. Однак коментатор заперечив, що в укритті смартфон нібито не має бути заміною роботи з учителем, а в підземних приміщеннях без спеціальних пристроїв мобільний зв’язок може бути відсутнім.

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Нагадаємо, Міносвіти рекомендувало школам заздалегідь визначити порядок роботи під час тривалих повітряних тривог, відключень електроенергії та інших кризових ситуацій. Залежно від тривалості знеструмлення передбачено п’ять рівнів реагування – від роботи за звичайним розкладом до переходу на освітні хаби та тимчасової мережі закладів, які можуть продовжувати навчання.

Окремо МОН рекомендує облаштовувати укриття для проведення занять. За потреби уроки в них можуть скорочуватися до 30 або 40 хвилин, а навчання організовуватися у форматі ротації класів.