Пєсков зробив заяву про переговори стосовно окупованих територій України

Росія підтвердила, що питання територій буде обговорюватися, але відмовилася оголошувати деталі пропозицій

У Кремлі не хочуть публічно розкривати деталі можливого мирного врегулювання

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість обговорення територіальних питань під час майбутніх мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, ці питання можуть стати темою переговорного процесу, однак Москва не планує публічно розкривати деталі потенційних домовленостей. Про це пише «Главком» з посиланням на його заяву.

Пєскова запитали, чи вважає Кремль заяву президента України Володимира Зеленського про готовність обговорювати обмін територіями безпосередньо з Володимиром Путіним свідченням «готовності Києва до територіальних компромісів».

«Усі ці питання так чи інакше можуть стати темою для обговорення під час спроб мирного врегулювання», – відповів речник Кремля.

Він додав, що попереду на учасників переговорного процесу чекає «дуже серйозна розмова», яка складатиметься з великої кількості деталей.

«Обговорювати ці деталі публічно ми не хотіли б, оскільки вважаємо, що це зашкодить потенційному майбутньому мирному процесу», – заявив Пєсков.

Примітно, що позиція Кремля цього разу не настільки жорстка як раніше. У попердніх заявах представники окупантів прямо казали, що не розглядають можливості переговорів стосовно окупованих територій, а зараз Пєсков підтвердив готовність до обговорення.

Нагадаємо, що Кремль допустив можливість припинення вогню на інших ділянках фронту з гуманітарних міркувань. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що такі домовленості можуть стати прецедентом, особливо за участю американських переговорників і першої леді США Меланії Трамп.