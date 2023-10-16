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США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg
Нові правила спрямовані на закриття лазівок та шляхів обходу обмежень Китаєм
фото: Tokyo Electron

Американська адміністрація розраховує ще більше ускладнити надходження на китайський ринок технологій, що зокрема і військове призначення

США планують до кінця тижня посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях. Як розповіли джерела Bloomberg, поправки спрямовані на те, щоб вдосконалити ті обмеження, які вже діють.

Особливо адміністрація президента США звертає увагу до обмеження експорту графічних чіпів, які можна використовувати у технологіях штучного інтелекту, і навіть, устаткування їхнього виробництва.

Також США запровадять додаткові перевірки для китайських компаній, які намагаються обійти обмеження на експорт за допомогою постачання через треті країни. Китайські виробники мікропроцесорів будуть внесені до списку обмежень. Іноземним виробникам потрібно буде отримувати американську ліцензію для виконання замовлень від таких компаній.

Після повідомлення Bloomberg про майбутні обмеження акції компаній, пов'язаних з виробництвом чіпів, впали в Азії. У Японії папери Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp. та Disco Corp. знизилися щонайменше на 1,7%. Також почали дешевшати акції південнокорейських компаній, таких як Hana Micron Inc.

Спочатку ввівши обмеження проти китайських виробників чіпів, адміністрація Байдена зіткнулася з критикою через їхню недосконалість. Генеральний директор нідерландського постачальника обладнання для виробництва чіпів ASML Holding NV Пітер Веннінк публічно виступив проти обмежувальних заходів та попередив, що китайські компанії почнуть самі розробляти конкуруючі технології. Американські компанії, такі як Nvidia Corp. –  лідер у галузі виробництва графічних чіпів для розробки послуг штучного інтелекту, також засумнівалися в ефективності обмежень.

На тлі заходів, що вже діють, компанія Huawei в серпні представила смартфон, чіп в якому виготовлений китайською компанією SMIC з використанням 7-нанометрового техпроцесу. Він на два покоління відстає від передових виробничих ліній із виробництва смартфонних чіпів. Проте компанія продемонструвала  здібності, які виходять далеко за межі того, що США намагалися зупинити.

Оновлені правила не включатимуть обмеження на доступ китайських компаній до хмарних обчислень США або їх союзників, повідомили представники США, знайомі з правилами. США продовжують спеціальні умови для південнокорейських компаній Samsung Electronics Co. та SK Hynix Inc., а також тайванського виробника Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ці компанії продовжать постачати деякі технології виробництва мікросхем своїм підприємствам у Китаї.

Нагадаємо, США мають готуватися до двох воєн одночасно – і з Китаєм, і з Росією. До цього закликала призначена Конгресом ще минулого року двопартійна комісія, яка мала оцінити головні виклики безпеки для США. Те, що комісія зробила саме такий висновок, – це насправді хороша новина.

Адже уражена хворобою трампізму американська політика, яка закликає американців відгородитися від світових проблем та зосередитись винятково на своїх внутрішніх питаннях, тепер має, принаймні, шанс на лікування. Бо комісія Конгресу, яка зробила цей висновок, була сформована і з демократів, і з республіканців. Отже, це означає, що в обох партіях усвідомлюють, що від світових проблем треба не відгороджуватися, а бути готовим їх вирішувати.

І важливо, що загрози, які становлять для світу два найбільші авторитарні режими, у США сприймають не як виклики для України чи інших країн, а насамперед як свої загрози.

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Теги: США диктатор Huawei Вашингтон смартфон технології політика путін Китай експорт санкції правила

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