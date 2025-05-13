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«Ми чекаємо на згоду Путіна». Мерц назвав умови запровадження санкцій проти Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Ми чекаємо на згоду Путіна». Мерц назвав умови запровадження санкцій проти Росії
ЄС готовий розглянути санкції проти російського енергетичного сектору та фінансового ринку
фото: Reuters

Німеччина Вимагає Прогресу від Путіна: ЄС Готовий Посилити Санкції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мерц виступав на пресконференції зі своїм грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом, під час якої він торкнувся теми мирного врегулювання в Україні.

«Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій», – наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що ЄС готовий розглянути санкції проти російського енергетичного сектору та фінансового ринку, що стане значним кроком у посиленні тиску на Москву.

Мерц повідомив, що лідери ЄС домовилися з президентом України Володимиром Зеленським про його можливу участь у переговорах з Росією в Стамбулі цього тижня, за умови припинення російських бомбардувань цивільного населення.

Висловлюючи повагу до готовності Зеленського йти на компроміс заради перемир'я, Мерц підкреслив: «Я вважаю, що подальші компроміси та поступки вже не є розумними».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц санкції росія

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