Мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області, яку зловили на хабарі, скасовано

Наталія Максименко мобілізувалася на тилову посаду бухгалтера

Наказ командира військової частини про мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку правоохоронці підозрюють в отриманні $40 тис. хабаря, скасовано через порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Раніше стало відомо, що фігурантка корупційної справи Максименко мобілізувалася на тилову посаду бухгалтера. Поки підозрювані перебувають на службі, строки давності у їхніх справах спливають, таким чином вони можуть уникнути покарання за скоєне.

Командування Сухопутних військ стверджує, що контроль за процесом призову та призначення на тилові посади було посилено через випадки, коли фігуранти корупційних справ використовували мобілізацію, як спосіб уникнення відповідальності.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області. За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

До слова, 9 квітня стало відомо, що ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини. У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова.

Через певний час мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова таки було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо. Згодом стало відомо, що проводиться службове розслідування за фактом призову.