СБУ затримала російського агента, який планував підірвати працівників ТЦК

Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого завербували під час пошуку «швидких грошей» у телеграм-каналах

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який планував здійснити теракти та підірвати працівників ТЦК та СП. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За даними розслідування, фігурант мав закласти два саморобні вибухові пристрої (СВП). Один для підриву мобільного посту ТЦК, інший під службове авто військовослужбовця поблизу його помешкання. Окрім цього окупанти наказали встановити біля «цілей» приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали фіксувати наслідки підривів.

фото: СБУ

Для активації СВП російські спецслужбісти планували здійснити виклик на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента РФ, коли він завершував підготовчі заходи та доукомплектовував вибухівку для запланованого підриву.

Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого росіяни завербували під час пошуку «швидких грошей» у телеграм-каналах.

фото: СБУ

«За вказівкою спецслужб РФ він прибув до Львова, а згодом відправився в зарезервований готельний номер поблизу м. Стрий. Отримавши від куратора геолокацію схрону агент забрав два рюкзаки з СВП після чого повернувся в орендоване житло та планував маршрути розвідок для подальшого закладання вибухівок», – йдеться у повідомленні СБУ.

У разі реалізації запланованих вибухів підривнику обіцяли заплатити $5 тис. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники вилучили два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з ворожою спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.