Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів
Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Як інформує «Главком», про це свідчить Указ президента №345/2025.
Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.
Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.
Окрім того, санкції проти Богуслаєва містять:
- припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну
- запобігання виведенню коштів за кордон
- припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами
- заборона приватизації
- заборона держзакупівель
- заборона операцій із цінними паперами
- заборона збільшення капіталу
- припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм
- заборона передавання технологій
- припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів
- анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.
- заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.
Як відомо, 2 травня у Монако був затриманий Олександр Богуслаєв. Він разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта «Мотор Січ».
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.
Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.
До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.
23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.
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