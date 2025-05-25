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Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва, який перебуває у СІЗО
фото: Офіс президента

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів

Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Як інформує «Главком», про це свідчить Указ президента №345/2025.

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.

(для перегляду – натисніть на документ)

Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Окрім того, санкції проти Богуслаєва містять:

  • припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну
  • запобігання виведенню коштів за кордон
  • припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами
  • заборона приватизації
  • заборона держзакупівель
  • заборона операцій із цінними паперами
  • заборона збільшення капіталу
  • припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм
  • заборона передавання технологій
  • припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів
  • анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як відомо, 2 травня у Монако був затриманий Олександр Богуслаєв. Він разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта «Мотор Січ».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: санкції Мотор Січ блокування

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