Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва

Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва, який перебуває у СІЗО

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів

Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Як інформує «Главком», про це свідчить Указ президента №345/2025.

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.

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Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Окрім того, санкції проти Богуслаєва містять:

припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну

запобігання виведенню коштів за кордон

припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами

заборона приватизації

заборона держзакупівель

заборона операцій із цінними паперами

заборона збільшення капіталу

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм

заборона передавання технологій

припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів

анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як відомо, 2 травня у Монако був затриманий Олександр Богуслаєв. Він разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта «Мотор Січ».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.