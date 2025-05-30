Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США

Американський лідер вважає, що через тарифи США економіка Піднебесної була на межі кризи

Президент США заявив, що намагався бути з Китаєм «хорошим хлопцем»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай повністю порушив торговельну угоду, укладену між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Truth Social.

Як зазначив Трамп, кілька тижнів тому економіка Китаю перебувала на межі кризи через високі митні збори, які були введені США. Торгівля між країнами фактично зупинилася, що нібито спричинило масове закриття фабрик та соціальну напругу. Тому президент США пішов на торгову угоду з Пекіном після чого той «повернувся до звичного режиму роботи» і все швидко стабілізувалося.

«Погана новина полягає в тому, що Китай, що, мабуть, не є несподіванкою для деяких, повністю порушив свою угоду з нами», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні тимчасово відновив дію масштабних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Раніше Суд з міжнародної торгівлі постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли ввів ці мита, і наказав їх негайно заблокувати. Після цього адміністрація Трампа подала апеляційний позов.

Варто зазначити, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. Введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів.

Згодом стало відомо, що президент США відклав запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів.