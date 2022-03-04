  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Відповідь на російську агресію: країни G7 збирають зустріч

    Спілкування представників &laquo;Групи семи&raquo; частково проходитиме у віртуальному форматі - Відповідь на російську агресію: країни G7 збирають зустріч
    Спілкування представників «Групи семи» частково проходитиме у віртуальному форматі

    Країни G7 вирішують, як протистояти Росії

    Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 у п’ятницю, 4 березня, проведуть обговорення ситуації в Україні, а також скоординують кроки у відповідь на російську агресію. За інформацією Держдепартаменту США, зустріч відбудеться о 14 годині за Києвом, передає Укрінформ.

    Зокрема, в графіку роботи керівництва Держдепу зазначається, що держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю перебуватиме в Брюсселі, де після міністерських обговорень у форматі НАТО візьме участь у зустрічі країн G7.

    Спілкування лідерів «Групи семи» частково проходитиме у віртуальному форматі. Зокрема, як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приєднається до обговорень по відеозв’язку.

    «Ми обміняємося думками щодо того, як діяти і плануємо посилити координацію G7 у цьому питанні», - повідомили у МЗС Японії.

    Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія.

    Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

    3 березня другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Читайте також:


    Теги: МЗС Росія окупанти війна Путін Велика сімка Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відповідь на російську агресію: країни G7 збирають зустріч