Відповідь на російську агресію: країни G7 збирають зустріч

Країни G7 вирішують, як протистояти Росії

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 у п’ятницю, 4 березня, проведуть обговорення ситуації в Україні, а також скоординують кроки у відповідь на російську агресію. За інформацією Держдепартаменту США, зустріч відбудеться о 14 годині за Києвом, передає Укрінформ.

Зокрема, в графіку роботи керівництва Держдепу зазначається, що держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю перебуватиме в Брюсселі, де після міністерських обговорень у форматі НАТО візьме участь у зустрічі країн G7.

Спілкування лідерів «Групи семи» частково проходитиме у віртуальному форматі. Зокрема, як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приєднається до обговорень по відеозв’язку.

«Ми обміняємося думками щодо того, як діяти і плануємо посилити координацію G7 у цьому питанні», - повідомили у МЗС Японії.

Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

3 березня другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Читайте також:



