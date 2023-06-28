Військові РФ бояться доповідати керівництву про втрати територій – Резніков

ЗСУ продовжують завдавати великих втрат російським військам та звільняти нові території

Російські окупанти не завжди доповідають «на гору» про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

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Очільник Міноборони зазначив, що ЗСУ продовжують завдавати великих втрат російським військам, маючи звільнення українських земель як мету. Резніков сказав, що українські сили досягли «певних досягнень», які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ.

«Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству», – зазначив міністр.

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Нагадаємо, Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ. За його словами, контрнаступ ЗСУ не зводиться лише до звільнення низки сіл, які перебували під російською окупацією.

Як каже Резніков, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

До слова, самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі.