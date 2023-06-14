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Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
Війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога
фото: Генштаб

Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 м

Українські захисники продовжують завдавати ворогу у рамках ведення наступальної операції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 м. На Запорізькому напрямку – від 300 до 350 м.

«Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога», – написала Маляр.

Водночас:

  • на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка;
  • на Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Втрати ворога за вчорашню добу:

  • артилерійська батарея самохідних гармат;
  • 2 комплекси РЕБ.
  • зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
  • радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби;
  • ЗРК.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як снайпери 8-го окремого полку спеціального призначення знищують ворога біля Бахмута.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.  

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Теги: ЗСУ Бахмут контрнаступ

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