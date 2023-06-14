Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ

Війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога

Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 м

Українські захисники продовжують завдавати ворогу у рамках ведення наступальної операції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 м. На Запорізькому напрямку – від 300 до 350 м.

«Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога», – написала Маляр.

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Водночас:

на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка;

на Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Втрати ворога за вчорашню добу:

артилерійська батарея самохідних гармат;

2 комплекси РЕБ.

зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби;

ЗРК.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як снайпери 8-го окремого полку спеціального призначення знищують ворога біля Бахмута.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.