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Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
Нинішні маневри ЗСУ є «такою собі підготовчою операцією», заявив Резніков
фото з відкритих джерел

Щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і «на крок ближче до перемоги»

Цей рік війни стане переломним, а Збройні сили України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

«Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, оскільки ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним», – сказав він.

Також міністр додав, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ, а нинішні маневри є «такою собі підготовчою операцією», визнавши, що росіяни побудували «дуже сильні оборонні рубежі».

Резніков зауважив, що попередні очікування щодо наступу були «завищеними», і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців.

«Ми намагаємося зберегти їхні життя», – сказав Резніков. І назвав російський підхід до використання своїх військ «м'ясорубкою».

Однак він додав, щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і «на крок ближче до перемоги».

Щодо заяв президента Росії, який намагається розіграти ядерну карту, Резніков зазначив, що у цивілізованого світу є аргументи проти нанесення такого удару.

«Я вважаю, для мене особисто це звучить як блеф, – відповів міністр, додавши – Я переконаний, що у цивілізованого світу є аргументи проти цього, щоб переконати його».

Нагадаємо, на бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, відтісняють ворога.

Раніше бійці першого механізованого батальйону 3ОШБр (3-тя окрема штурмова бригада) розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. ЗСУ повністю знищили плацдарм окупантів під Бахмутом.

Напередодні східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку. 

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Крім того, екскомандувач британської армії заявив, що бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну. 

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Теги: міністр Україна Олексій Резніков наступ контрнаступ росіяни

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