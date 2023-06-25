Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву

Нинішні маневри ЗСУ є «такою собі підготовчою операцією», заявив Резніков

Щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і «на крок ближче до перемоги»

Цей рік війни стане переломним, а Збройні сили України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

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«Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, оскільки ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним», – сказав він.

Також міністр додав, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ, а нинішні маневри є «такою собі підготовчою операцією», визнавши, що росіяни побудували «дуже сильні оборонні рубежі».

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Резніков зауважив, що попередні очікування щодо наступу були «завищеними», і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців.

«Ми намагаємося зберегти їхні життя», – сказав Резніков. І назвав російський підхід до використання своїх військ «м'ясорубкою».

Однак він додав, щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і «на крок ближче до перемоги».

Щодо заяв президента Росії, який намагається розіграти ядерну карту, Резніков зазначив, що у цивілізованого світу є аргументи проти нанесення такого удару.

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«Я вважаю, для мене особисто це звучить як блеф, – відповів міністр, додавши – Я переконаний, що у цивілізованого світу є аргументи проти цього, щоб переконати його».

Нагадаємо, на бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, відтісняють ворога.

Раніше бійці першого механізованого батальйону 3ОШБр (3-тя окрема штурмова бригада) розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. ЗСУ повністю знищили плацдарм окупантів під Бахмутом.

Напередодні східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку.

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Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Крім того, екскомандувач британської армії заявив, що бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну.