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Час головного удару ще не прийшов: Сирський розповів про контрнаступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Час головного удару ще не прийшов: Сирський розповів про контрнаступ
Командувач Сухопутних військ зазначив, що в районі Серебрянського лісництва в Донецькій області йшли «запеклі бої», оскільки РФ перекинула значні сили з півдня
фото: theguardian

Сирський закликав не недооцінювати ворога, відзначивши міцну оборону росіян

Наразі українські захисники випробовують оборону противника, основні сили ЗСУ ще не вступили в бій, «усе ще попереду». Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

«Усі хочуть миттєво й одразу досягти великої перемоги. І ми теж цього хочемо. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод», – пояснив він.

Він також зазначив, що час головного удару ще не прийшов. «Хочу сказати, що наші основні сили ще не були залучені, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Усе ще попереду», – заявив Сирський.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що в районі Серебрянського лісництва в Донецькій області йшли «запеклі бої», оскільки Росія перекинула значні сили з півдня. «Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тож що ситуація справді складна», – сказав командувач Сухопутних військ.

Однак Сирський закликав не недооцінювати ворога, відзначивши міцну оборону росіян.

Триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Теги: ЗСУ війна контрнаступ

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