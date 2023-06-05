Ситуація в Білгородщині. Пригожин серйозно підставив Путіна

Що добре для нас? Рейд успішний, плюс поповнено обмінний фонд

По РДК і Гладкову. Щоб ви розуміли, що вчора сталось.

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Диверсанти, до яких ми не маємо відношення, перейшли кордон рідної держави. Там вони займаються своїми справами. Наша позиція – іх там нєт, як прийнято казати в таких випадках.

Щоб продовжувати діяльність, потрібна якась легітимність. Тому РДК та Легіон «Свобода Росії» звернулись до губернатора. І привід знайшли гарний, віддати полонених. Тобто взяли ініціативу й почали діалог.

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Губернатор мовчав. Судячи з усього, чекав вказівку з Кремля, бо самодіяльність у РФ карається навіть в успішних випадках. І, поки Гладков обривав телефон Путіна, активізувався Прігожин. Запропонував свої послуги.

Тобто раніше Прігожин принижував Шойгу, а тепер те ж саме робить із путінською владою на місцях. Це, до речі, Путіну на руку. Мовляв, ось такий вас ні в грош не ставить, а я нікого не чіпаю.

Але помилка в тому, що губернатор погодився. Відповів на виклик. А потім не прийшов. Тобто його чекали свої горе-вояки, мріяли вибратись із полону. А ніхто не прийшов і не забрав. І тепер їх із полону можна лише виміняти.

Що добре для нас? Рейд успішний, плюс поповнено обмінний фонд.

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А в росіян і евакуація, і ігнорування з боку влади. Тепер ще й побачили всі, як прігожин може наїхати на губернатора, і йому за це нічого не буде.

Все це не зміцнює мораль. І в такому розібраному вигляді рашисти зустрінуть наш контрнаступ.