Головна Думки вголос Олексій Гончаренко
search button user button menu button
Олексій Гончаренко Народний депутат

Ситуація в Білгородщині. Пригожин серйозно підставив Путіна

glavcom.ua
Євгеній Пригожин малює собі образ безстрашного мачо
фото з відкритих джерел

Що добре для нас? Рейд успішний, плюс поповнено обмінний фонд

По РДК і Гладкову. Щоб ви розуміли, що вчора сталось.

Диверсанти, до яких ми не маємо відношення, перейшли кордон рідної держави. Там вони займаються своїми справами. Наша позиція – іх там нєт, як прийнято казати в таких випадках.

Щоб продовжувати діяльність, потрібна якась легітимність. Тому РДК та Легіон «Свобода Росії» звернулись до губернатора. І привід знайшли гарний, віддати полонених. Тобто взяли ініціативу й почали діалог.

Губернатор мовчав. Судячи з усього, чекав вказівку з Кремля, бо самодіяльність у РФ карається навіть в успішних випадках. І, поки Гладков обривав телефон Путіна, активізувався Прігожин. Запропонував свої послуги.

Тобто раніше Прігожин принижував Шойгу, а тепер те ж саме робить із путінською владою на місцях. Це, до речі, Путіну на руку. Мовляв, ось такий вас ні в грош не ставить, а я нікого не чіпаю.

Але помилка в тому, що губернатор погодився. Відповів на виклик. А потім не прийшов. Тобто його чекали свої горе-вояки, мріяли вибратись із полону. А ніхто не прийшов і не забрав. І тепер їх із полону можна лише виміняти.

Що добре для нас? Рейд успішний, плюс поповнено обмінний фонд.

А в росіян і евакуація, і ігнорування з боку влади. Тепер ще й побачили всі, як прігожин може наїхати на губернатора, і йому за це нічого не буде.

Все це не зміцнює мораль. І в такому розібраному вигляді рашисти зустрінуть наш контрнаступ.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білгород путін ПВК Вагнера росіяни рашисти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це був найкоротший парад за всю історію
«Парад перемоги» не врятував Путіна від ганьби
10 травня, 09:56
Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його смерть
Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його смерть
11 травня, 12:29
Президентка Грузії назвала російський безвіз провокацією
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
10 травня, 14:34
Пригожин і Кадиров шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті
Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки
8 травня, 05:41
За останній тиждень Пригожин у низці відеозаписів заявляв про намір повністю вивести своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак зброї та боєприпасів
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
11 травня, 09:18
Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами грузинської авіакомпанії Georgian Airways
Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію
20 травня, 17:51
Кислиця: «Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності»
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
19 травня, 04:59
Маляр запевнила, що Залужний нікуди не зникав
Залужний зник. Міноборони пояснило, для чого росіяни запустили фейк
20 травня, 21:38
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину
Російські добровольці на Бєлгородщині, у Шевченківського комітету новий голова. Головне за 22 травня
22 травня, 21:05

Олексій Гончаренко

Ситуація в Білгородщині. Пригожин серйозно підставив Путіна
Ситуація в Білгородщині. Пригожин серйозно підставив Путіна
Путін та історичні карти. Диктатор вкотре зганьбився
Путін та історичні карти. Диктатор вкотре зганьбився
Травень буде спеконтим. Що нас чекає на фронті
Травень буде спеконтим. Що нас чекає на фронті
Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
Демобілізація строковиків. Чому це важливо
Демобілізація строковиків. Чому це важливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
120K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
25K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
25K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
11K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту