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Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
Існує ракетна небезпека у Чернігівській і Полтавській області
фото ілюстративне

Можлива робота ППО

В низці областей України існує підвищений ризик ракетної небезпеки, тому там можлива робота ППО. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах зазначили, що в Чернігівській та Полтавській областях наразі існує підвищена ракетна небезпека.

«Можлива робота ППО», –  додали в ЗСУ.

До відома, під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи. Сили ППО збивають ворожі дрони. 

Триває 479-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. 

Теги: небезпека ЗСУ ракета

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