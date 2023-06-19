Росіяни, пов'язані з Міжнародним олімпійським комітетом, підтримують агресію РФ

Шестеро громадян Росії, пов’язаних з Міжнародним олімпійським комітетом, підтримують агресивну війну Росії проти України

Шестеро громадян Росії, пов’язаних з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України. Про це йдеться в розслідуванні спортивного видання Tribuna.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У березні 2023 року МОК рекомендував знову допустити російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях за умови, що вони будуть виступати як «індивідуальні нейтральні спортсмени». Їм було заборонено брати участь у змаганнях після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Однак спортсмени, які мають контракти з російськими чи білоруськими військовими або активно підтримують російську війну, не повинні бути допущені до змагань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає Tribuna, ці ж обмеження не поширюються на членів самого МОК.

Видання ідентифікувало шістьох членів МОК або афілійованих з ним організацій, які активно підтримували війну – публічними заявами, діями або зв’язками з російською державною промисловістю.

Це Олена Ісінбаєва, Шаміль Тарпіщев, Олександр Попов, Станіслав Поздняков, Владислав Макулов і Родіон Плітухін.

Олена Ісінбаєва членкиня МОК, членкиня Комісії Атлетів, членкиня Комісії з оточення спортсменів (Athletes' Entourage Commission) чинне звання майора фото: Tribuna

Шаміль Тарпіщев прямо підтримував мобілізацію фото: Tribuna

Попов організував та взяв участь у церемонії відкриття чемпіонату Росгвардії з плавання, кубок у якому названий на честь нього самого. фото: Tribuna

Поздняков підтримував мобілізацію фото: Tribuna

Нагородження військовослужбовців ЦСКА 29 квітня 2023 року від імені Олімпійського комітету Росії фото: Tribuna

Поздняков має звання підполковника фото: Tribuna

Tribuna заявила, що надіслала зібрані докази до МОК і запитала, які заходи, якщо такі будуть, будуть вжиті. Комітет поки що не відповів на запит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у квітні минулого року російська дзюдоїстка, призерка Олімпіади в Токіо Медіна Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

До слова, на стадіоні у Нью-Йорку під час бейсбольного матчу 11 червня було розгорнуто найбільший прапор України.