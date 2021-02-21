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    Вирок Навальному: Євросоюз обговорить відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ

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    Міністри 27 країн ЄС у понеділок узгодять дії - Вирок Навальному: Євросоюз обговорить відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ
    Міністри 27 країн ЄС у понеділок узгодять дії

    Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального

    Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення опозиціонера Олексія Навального й анонсував обговорення міністрами закордонних справ ЄС у відповідь дій у зв'язку з цим.

    Про це Боррель написав у Тwitter.

    «Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок», – заявив Боррель.

    Раніше стало відомо, що 22 лютого Євросоюз розгляне нові санкції проти Росії.

    Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

    Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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    Теги: Росія суд санкції ЄСПЛ арешт політика Олексій Навальний вирок
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