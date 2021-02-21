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    Адвокат Навального розповів, коли опозиціонер зможе вийти на волю

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    Олексій Навальний&nbsp;повинен вийти з в'язниці влітку 2023 року - Адвокат Навального розповів, коли опозиціонер зможе вийти на волю
    Олексій Навальний повинен вийти з в'язниці влітку 2023 року

    Поки Олексій Навальний буде утримуватися в камері спеціального блоку СІЗО «Матроська тиша»

    Російський опозиціонер Олексій Навальний з урахуванням всіх строків покарання зможе вийти на волю у 2023 році.

    Про це заявив його адвокат Вадим Кобзєв, пише «Тасс».

    «Більш точно зараз не скажу, треба рахувати на калькуляторі. Але, за моїми підрахунками, він повинен вийти влітку 2023 року», – заявив Кобзєв.

    За його словами, Навальний буде утримуватися в камері спеціального блоку СІЗО «Матроська тиша», його етапують до колонії після того, як отримають текст копії вироку у справі про наклеп на ветерана.

    Видати копію вироку Навальному мають протягом п'яти днів після оголошення.

    Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

    Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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    Теги: Росія СІЗО адвокат Олексій Навальний в'язниця опозиція вирок
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