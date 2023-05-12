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Витік отруйного газу в Індії: медики госпіталізували школярів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Витік отруйного газу в Індії: медики госпіталізували школярів
через витік отруйного газу школу негайно закрили
фото з відкритих джерел

Унаслідок витоку отруйного газу на півночі Індії, медики госпіталізували 25 школярів

Щонайменше 25 учнів місцевої школи були госпіталізовані в четвер через підозру на витік газу з сусіднього заводу в штаті Пенджаб на півночі Індії. Про це пише Сіньхуа.

Інцидент трапився у місті Нангал штату Пунджаб, де промислове підприємство розташоване по сусідству зі школою.

«Сьогодні 30 учнів та викладач державної школи були доправлені в лікарню після скарг на задуху. П’ятеро дітей були виписані, а 25 інших взяті під медичний нагляд», – розповів Сіньхуа представник місцевих органів влади.

Школу, у якій навчалися діти, було негайно тимчасово закрито.

Уряд штату вже розпочав розслідування, покликане достеменно встановити усі подробиці інциденту. Попереднє розслідування вказує на витік аміаку з підприємства у Нангалі. Наша команда відвідала локацію та розпочала розслідування», – розповів один із керівників Ради із контролю за забрудненням Пунджабу Адарш Пал Відж.

За кілька днів до цього 11 людей, серед яких двоє дітей, загинули унаслідок витоку отруйного газу в іншому регіоні Пунджабу.

Раніше повідомлялося, що Індія планує заборонити транспортні засоби у містах із населенням понад мільйон людей і містах із високим рівнем забруднення до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки.

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Теги: Індія документи розслідування

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