Витік з Пентагону може бути підробкою – Кірбі

Байден серйозно ставиться до зусиль щодо захисту секретної інформації США

Опубліковані у мережі секретні документи Пентагону можуть містити неповну інформацію, також вони можуть бути підробкою, адже не відображають останніх розвідданих США. Таку заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомив журналіст Саймон Атеба, який є кореспондентом Today News Africa у Білому домі.

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«Виступаючи на телеконференції, Джон Кірбі продовжував поширювати твердження про те, що документи, які, як повідомляється, злив Тейшейра, могли бути підробленими, і що вони є просто неповними знімками, які не відображають останні розвіддані США», – розповів журналіст.

Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден серйозно ставиться до зусиль щодо захисту секретної інформації США.

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Кірбі уточнив, що не знає, чи Тейшейра діяв сам. Триває інтенсивне розслідування.

Нагадаємо, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

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США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Президент США Джо Байден наказав американським військовим та розвідслужбам вжити заходів щодо недопущення повторних витоків розвідданих.

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