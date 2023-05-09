Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян
Перебуваючи на території країни-агресора, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал

У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради XIII скликання від її політсили.

Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників. Встановлено, що зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян. Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж.

У своїх «публікаціях» він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит. 

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

Читайте також: Адвокатка Монтян влаштувала мордобій-шоу в ефірі кремлівського телеканалу (відео)
Теги: прокурор допит розслідування Telegram чоловік відео експертиза СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян
СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян
Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку
Путін у Гаазі: Рух «Чесно» презентував у Києві нову марку
В одному з районів Києва почалась сильна пожежа (оновлено)
В одному з районів Києва почалась сильна пожежа (оновлено)
Уламки збитої ракети РФ пошкодили будинок на Київщині (фото)
Уламки збитої ракети РФ пошкодили будинок на Київщині (фото)
Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)
Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)
З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ
З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
16K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
14K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
12K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
11K
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7987
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту