СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян

Перебуваючи на території країни-агресора, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал

У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради XIII скликання від її політсили.

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Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників. Встановлено, що зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян. Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж.

У своїх «публікаціях» він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит.

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».