Виток секретних документів: як Сербія підвела Путіна

Сербія має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому

Як свідчать розсекречені дані розвідки США, Сербія могла погодитися постачати зброю Україні для боротьби проти РФ або вже відправила її. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що серед десятків секретних даних розвідки США, які були опубліковані у мережі, є документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та летальну допомогу.

У документі під назвою «Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт» у формі діаграми перелічено «оцінені позиції» 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

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На діаграмі видно, що Сербія відмовилася надати навчання українським військам, але зобов’язалася надіслати летальний вантаж або вже надала його. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи Secret і NOFORN, що забороняє його розповсюдження іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня та містить печатку Об’єднаного комітету начальників штабів. При цьому Reuters не змогло незалежно перевірити автентичність документа.

Офіс президента Сербії Александра Вучича та українське посольство не відповіли на запит про коментарі.

Додамо, що уряд Вучича сповідував нейтралітет у війні РФ проти України попри глибокі історичні, економічні та культурні зв’язки країни з Росією. «що цей документ точний, він або демонструє дволикість Вучича по відношенню до Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона, щоб поставити зброю в Україну» – вважає експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики Януш Бугайський.

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У таблиці Пентагону відповіді на запити України про допомогу розділили на категорії:

країни, які взяли на себе зобов’язання надати навчання та летальну допомогу;

країни, які вже забезпечили навчання, летальну допомогу або те й інше;

країни, які мають військову спроможність і політичну волю «надавати в майбутньому летальну допомогу».

Так, Австрія та Мальта були єдиними країнами, які позначили «Ні» у всіх чотирьох категоріях.

Оприлюднення таблиці відбулося трохи більше ніж через місяць після того, як на проросійському каналі в месенджері Telegram з'явилися документи, які нібито свідчать про відправку сербським виробником зброї 122-мм реактивних систем залпового вогню «Град» до Києва в листопаді цього року. Документи включали транспортну накладну і сертифікат кінцевого користувача від українського уряду.

Раніше Александар Вучич засудив рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. За його словами, Захід показав, що піде до кінця і що його не дуже турбує можлива ескалація конфлікту. Вучич вважає, що обидві сторони гратимуть за принципом «все або нічого», тобто підуть до кінця, і що наслідки у світі будуть набагато складнішими для всіх.

До слова, посольство РФ у Сербії стало притулком для висланих із Європи російських шпигунів.

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