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Індія відмовиться від дизельних автомобілів до 2027 року

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Індія відмовиться від дизельних автомобілів до 2027 року
Індія хоче відмовитись і від мотоциклів і скутерів і триколісних до 2035 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Країна готується перейти на «зелену економіку»

Індія планує заборонити транспортні засоби у містах із населенням понад мільйон людей і містах із високим рівнем забруднення до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

За даними уряду, на дизельне пальне та бензин припадало трохи більше ніж половина загального споживання нафти в Індії протягом минулого року. Відповідно до звіту «Зелений перехід», починаючи із 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.

Комісія висунула й інші пропозиції, включно з метою досягти 25% використання домогосподарствами електроенергії для приготування їжі до 2030 року. Це допоможе зменшити залежність від імпортованого зрідженого газу та сприятиме використанню екологічно чистого авіаційного палива.

«Оскільки промисловий та енергетичний сектори є ключовим джерелом викидів в Індії, відновлювана генерація, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до екологічного переходу», – йдеться у матеріалі.

Водночас дані звіту свідчать, що країна має достаток вугілля, через що, можливо, не вдасться повністю припинити його використання протягом наступних 15-20 років.

Нагадаємо, що у відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію. Спроби організувати розрахунки між Росією та Індією в рупіях провалилися – країни призупинили роботу над налагодженням цього механізму після кількох місяців переговорів. Утім, для розрахунків за нафту і товари Індія вимушено залучає треті країни.

Теги: вугілля бензин Індія пальне

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