Індія відмовиться від дизельних автомобілів до 2027 року

Індія хоче відмовитись і від мотоциклів і скутерів і триколісних до 2035 року

Країна готується перейти на «зелену економіку»

Індія планує заборонити транспортні засоби у містах із населенням понад мільйон людей і містах із високим рівнем забруднення до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

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За даними уряду, на дизельне пальне та бензин припадало трохи більше ніж половина загального споживання нафти в Індії протягом минулого року. Відповідно до звіту «Зелений перехід», починаючи із 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.

Комісія висунула й інші пропозиції, включно з метою досягти 25% використання домогосподарствами електроенергії для приготування їжі до 2030 року. Це допоможе зменшити залежність від імпортованого зрідженого газу та сприятиме використанню екологічно чистого авіаційного палива.

«Оскільки промисловий та енергетичний сектори є ключовим джерелом викидів в Індії, відновлювана генерація, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до екологічного переходу», – йдеться у матеріалі.

Водночас дані звіту свідчать, що країна має достаток вугілля, через що, можливо, не вдасться повністю припинити його використання протягом наступних 15-20 років.

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Нагадаємо, що у відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію. Спроби організувати розрахунки між Росією та Індією в рупіях провалилися – країни призупинили роботу над налагодженням цього механізму після кількох місяців переговорів. Утім, для розрахунків за нафту і товари Індія вимушено залучає треті країни.