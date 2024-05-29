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Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
Українських біженців поступово виселяють із державного житла у Чехії
фото із відкритих джерел

З 1 вересня змінюються умови надання гуманітарного житла для біженців з України

У Чехії українських біженців закликають шукати собі місце для проживання у зв'язку зі зміною програми підтримки. Із 1 вересня багатьом українцям треба буде виселитися із державного гуманітарного житла. Зміни стосуватимуться й вразливих категорій біженців, пише proukrainu.blesk.cz.

На інформаційній сторінці чеського МВС для українських біженців Naši Ukrajinci попереджають про те, що з 1 вересня 2024 року зміняться умови надання державного гуманітарного житла. З вересня воно буде надаватися на термін до 90 днів.

«Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла», – звертають увагу на сторінці для українців.

Українських біженців закликають не залишати пошук нового житла на останній момент.

«До кінця серпня вам необхідно буде знайти собі власне житло або домовитись про оплату оренди помешкання, в якому ви проживаєте зараз», – йдеться у дописі.

Як пояснили виданню в МВС Чехії, система екстреного проживання та притулку була задумана, як тимчасове рішення для тих, хто не в змозі орендувати житло самостійно. Тому безплатне проживання надаватиметься у перший час після приїзду.

«Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки», – пояснили у відомстві.

У Мінпраці Чехії пояснили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують через:

  • надання фінансової допомоги;
  • збільшення виплат на житло для вразливих осіб: в зареєстрованому житлі – 6 000 крон (243 євро) на особу, та 4 800 крон (194 євро) на особу в незареєстрованому житлі.

Надзвичайну невідкладну допомогу (MOP) внаслідок надзвичайної події, як втрата або загроза втрати житла. Така допомога може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму.

У МВС Чехії радять біженцям або орендувати окреме житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Також можна звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла.

Нагадаємо, перші українські лікарі з України, які приїхали до Чехії після 24 лютого 2022 року, скоро зможуть лікувати пацієнтів. Раніше їм заважав складний процес визнання їхньої освіти, необхідний для здійснення професії лікаря в Чехії. У цьому їм допомагають колеги-практики із Товариства загальної медицини (SVL) у рамках проєкту «Україна». 

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Теги: Чехія українці житло біженці

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