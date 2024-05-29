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Чеська ініціатива: стало відомо, коли прибуде до України перша партія снарядів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чеська ініціатива: стало відомо, коли прибуде до України перша партія снарядів
фото: armyinform.com.ua

Прем'єр-міністр Чехії: 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад €1,6 млрд на чеську ініціативу

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на неформальній зустрічі союзників України в Празі, передає «Європейська правда».

«Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями», – додав прем'єр Чехії.

Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад €1,6 млрд на чеську ініціативу, й ці зусилля «незабаром покращать обороноздатність України».

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів.

За словами чеського прем'єра, успіх ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її «оманливою простотою». «Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями», – наголосив він.

До слова, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів – виробництво різних типів дронів.

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Теги: Україна фронт виготовлення Чехія

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