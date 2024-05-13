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Швейцарія дискутує щодо повернення до України біженців призовного віку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Швейцарія дискутує щодо повернення до України біженців призовного віку
Швейцарія говорить про можливе повернення українських чоловіків додому
фото із відкритих джерел

Влада Швейцарії хоче укласти угоду із Україною щодо повернення  молодих українців, які підлягають призову до армії 

Понад 11 тис. українців у Швейцарії, які підлягають військовій службі, тимчасово не можуть відновити свої паспорти. А заклики повертатися додому стають все голоснішими, пише Neue Zürcher Zeitung.

У Швейцарії кажуть, що мають допомогти Україні вирішити кадрову проблему та «зняти навантаження із «важко обтяжених швейцарських міграційних структур». Представники щонайменше двох парламентських політичних партій почали публічно говорити про необхідність повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків. 

Так, на тлі призупинення Україною до 18 травня надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків та неможливості їх отримати без оновлення даних у ТЦК швейцарські політики почали говорити про біженців, які потенційно підлягають військовій службі в Україні.

«Але українські біженці відчувають тиск не лише на батьківщині, а тепер і в країні перебування», – зазначає видання.

За даними Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP) йдеться про близько 11 тис. українських чоловіків, які проживають у країні.

Зокрема, національний радник Вільної демократичної партії (FDP) Крістіан Вассерфален каже: «Будь-хто, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має виправданих претензій на статус захисту S, бо він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту». Тож Швейцарія має допомогти Україні з можливим проверненням військовозобов’язаних.

«Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності», – додав він. 

Вассерфаллен закликає до угоди про відповідну угоду з Україною. «Обидві країни зацікавлені в поверненні приблизно 11 тис. чоловіків», – каже він. «Це допомогло б Україні вирішити її кадрову проблему і водночас зняло б навантаження на дуже обтяжені міграційні структури Швейцарії».

Інший політик – голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід наголосив, що потрібно провести розслідування з цього приводу, адже таким чином швейцарці демонструють відсутність солідарності з Україною: «Ми демонструємо велику відсутність солідарності з Україною, яка повністю перебуває у стані атаки на фронті».

Шмід закликає подумати інакше: «Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми б не були щасливі, якби інші країни прийняли сотні тисяч наших солдатів і все ще думали, що роблять з цим щось хороше».

«Позбавлення захисного статусу військовозобов’язаних спочатку звучить жорстоко», – каже національний радник Швейцарської народної партії Барбара Штайнеманн. «Але якщо вони повернуться в Україну, країні зараз потрібна дієва допомога».

Він заявив, що планує провести розслідування із цього приводу. У свою чергу голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький назвав такі заяви цинічними і такими, що є «морально-політичною заявою про банкрутство».

«Це цинічна спроба вирішити українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю», – критикує Лужницький.

До слова, у столиці Швейцарії Берні виявили низку випадків зловживання українськими паспортами з боку ромів

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Теги: Швейцарія українці чоловік біженці влада партії

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