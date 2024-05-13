Швейцарія дискутує щодо повернення до України біженців призовного віку

Влада Швейцарії хоче укласти угоду із Україною щодо повернення молодих українців, які підлягають призову до армії

Понад 11 тис. українців у Швейцарії, які підлягають військовій службі, тимчасово не можуть відновити свої паспорти. А заклики повертатися додому стають все голоснішими, пише Neue Zürcher Zeitung.

У Швейцарії кажуть, що мають допомогти Україні вирішити кадрову проблему та «зняти навантаження із «важко обтяжених швейцарських міграційних структур». Представники щонайменше двох парламентських політичних партій почали публічно говорити про необхідність повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків.

Так, на тлі призупинення Україною до 18 травня надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків та неможливості їх отримати без оновлення даних у ТЦК швейцарські політики почали говорити про біженців, які потенційно підлягають військовій службі в Україні.

«Але українські біженці відчувають тиск не лише на батьківщині, а тепер і в країні перебування», – зазначає видання.

За даними Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP) йдеться про близько 11 тис. українських чоловіків, які проживають у країні.

Зокрема, національний радник Вільної демократичної партії (FDP) Крістіан Вассерфален каже: «Будь-хто, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має виправданих претензій на статус захисту S, бо він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту». Тож Швейцарія має допомогти Україні з можливим проверненням військовозобов’язаних.

«Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності», – додав він.

Вассерфаллен закликає до угоди про відповідну угоду з Україною. «Обидві країни зацікавлені в поверненні приблизно 11 тис. чоловіків», – каже він. «Це допомогло б Україні вирішити її кадрову проблему і водночас зняло б навантаження на дуже обтяжені міграційні структури Швейцарії».

Інший політик – голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід наголосив, що потрібно провести розслідування з цього приводу, адже таким чином швейцарці демонструють відсутність солідарності з Україною: «Ми демонструємо велику відсутність солідарності з Україною, яка повністю перебуває у стані атаки на фронті».

Шмід закликає подумати інакше: «Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми б не були щасливі, якби інші країни прийняли сотні тисяч наших солдатів і все ще думали, що роблять з цим щось хороше».

«Позбавлення захисного статусу військовозобов’язаних спочатку звучить жорстоко», – каже національний радник Швейцарської народної партії Барбара Штайнеманн. «Але якщо вони повернуться в Україну, країні зараз потрібна дієва допомога».

Він заявив, що планує провести розслідування із цього приводу. У свою чергу голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький назвав такі заяви цинічними і такими, що є «морально-політичною заявою про банкрутство».

«Це цинічна спроба вирішити українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю», – критикує Лужницький.

До слова, у столиці Швейцарії Берні виявили низку випадків зловживання українськими паспортами з боку ромів.